The Gift editam hoje o novo álbum: “Coral” tem Pauliteiros de Miranda, um coro de 48 elementos e um colaborador de Björk

Os Gift editaram esta quarta-feira o novo álbum, “Coral”, décimo da sua discografia. Composto por 12 novas canções, e disponível em exclusivo na aplicação Rev da banda de Alcobaça, o disco é “um registo fora do universo estético habitual” e conta com colaborações, entre outros, dos Pauliteiros de Miranda, um coro clássico de 48 elementos, o compositor Bernat Vivancos e o produtor Bogdan Raczynski, colaborador de Björk.

Sucedendo a “Verão”, de 2019, “Coral” é apresentado na aplicação da banda com um documentário que acompanha o processo criativo (primeiro episódio já disponível, os restantes três estreiam a 17 e 24 de setembro e 1 de outubro) e um livestream, dividido em duas sessões, durante o qual serão tocadas as canções ao vivo pela primeira vez – hoje e amanhã às 21h30. Em direto do Cine-Teatro de Alcobaça, as atuações servirão também para a banda falar do processo de feitura do novo disco.

“O disco saiu sem aviso. Saiu-nos de dentro. Não estávamos à espera”, confessa a banda sobre “Coral”, “o músico de hoje tem de seguir instintos, mas sobretudo respeitar os impulsos. Nada se organiza com tempo. As coisas saem. Ou se aproveitam ou não”.

A composição e produção do álbum estiveram a cargo de Nuno Gonçalves e Sónia Tavares e o processo durou um ano e meio, envolvendo também os produtores Bronquio e Ed is Dead, o maestro Michal Juraszek, o arranjador Pedro Marques e três vozes dos Gaiteiros de Lisboa: José Manuel David, Carlos Guerreiro e Rui Vaz. Consulte o alinhamento completo de “Coral”.

1. Noir

Adagio Doloroso



2. Noir

Andante Cantabile



3. Cancun

Allegro con fuoco



4. 7 Vezes

Andante con moto



5. Dissonante

Grave

Andante Maestoso

Rubato





6. Um Lamento

Dolce



7. Adagio

Adagio Espressivo



8. O Regresso

Andante com amore

Risoluto



9. Única

Dolce

Allegro con Brio



10. The Girl Next Door

Grazioso

Scherzando



11. Passa-se o Tempo

Lento

Adagietto

Andante Maestoso



12. Infinita

Andantino com moto

Affetuoso