“Só há uma maneira de parecer magra: sair com pessoas gordas”: o ‘post’ que levou Christina Aguilera a ‘riscar’ Britney Spears

Britney Spears e Christina Aguilera estão de costas voltadas, após a primeira ter feito uma publicação no Instagram que a segunda considerou gordofóbica.

No Instagram, Britney partilhou uma imagem com a frase “só há uma maneira de parecer magra: sair com pessoas gordas”, acrescentando na legenda: “Se eu tivesse os dançarinos da Christina Aguilera, iria parecer realmente pequena. Porque é que não falamos disso? Não acham que a minha confiança teria sido maior se eu pudesse ter escolhido onde viver, o que comer, com quem namorar e com quem partilhar o palco?”

De imediato, Christina Aguilera deixou de seguir Britney Spears no Instagram, motivando resposta desta. “Não estava a criticar o corpo da Christina. Nem sequer falei dela. O espetáculo dela impressiona-me”, escreveu.

“Não estou a tentar criticar ninguém. O que partilhei é uma projeção das inseguranças com que tenho que lidar a toda a hora, devido à forma como os meus pais e a imprensa me trataram. Nunca faria body shaming de forma intencional porque sei o que isso é”.