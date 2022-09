Em lágrimas, Lizzo celebrou a conquista do seu primeiro Emmy

A rapper Lizzo venceu, esta segunda-feira, um prémio Emmy pelo seu próprio reality show, “Watch Out For The Big Grrrls”.

Ao subir ao palco para aceitar o prémio, Lizzo não escondeu algumas lágrimas, admitindo ser “muito emotiva”.

“O troféu é giro, mas estou emocionada pelas pessoas que estão em palco comigo”, continuou. “As histórias que elas partilham não são assim tão únicas. Simplesmente, não têm acesso às mesmas plataformas”.

“Quando eu era pequena, tudo o que queria ver nos media era eu própria: alguém gorda como eu, negra como eu, bela como eu”.

Lizzo venceu um Emmy pela primeira vez, e logo na sua primeira nomeação. Veja o discurso de agradecimento: