Jornalista da TV Globo “chocada” por ver que “as pessoas gostam realmente de Coldplay em 2022”: “pensei que fosse meme”

Uma comentadora desportiva da rede Globo, Ana Thaís, recebeu numerosas críticas nas redes sociais após criticar os Coldplay, banda que deu um concerto com grande impacto no Rock in Rio, no Rio de Janeiro, no passado sábado.

“Chocada que as pessoas realmente gostam de Coldplay em 2022. Achei que fosse meme", escreveu Ana Thaís, levando os fãs da banda inglesa a responder com indignação. De “amargurada” a “pessoa mais chata do mundo”, os ‘mimos' não faltaram.

De acordo com o portal “Globo”, no concerto de sábado os Coldplay distribuíram "pulseiras que mudavam de cor e piscavam no ritmo da música. Chris Martin repetiu 'Viva la Vida' e 'Sky Full of Stars', tocou 'Mas que Nada' [de Jorge Ben Jor] e cantou 'Magic' em português”.

“Obrigado por estarem aqui na chuva connosco, a cantar connosco. Obrigado por ultrapassarem o trânsito, a covid, a chuva, o preço dos bilhetes, as filas e todas as agruras que tiveram que superar para chegarem cá. Estamos tão felizes”, declarou Chris Martin, emocionado.





Os Coldplay tocarão em Portugal em 2023, tendo quatro concertos marcados (e esgotados) para 17, 18, 20 e 21 de maio, no Estádio Cidade de Coimbra.