Coldplay no Rock in Rio Brasil: os vídeos de uma noite à chuva em que Chris Martin foi o homem mais feliz do mundo

Os Coldplay foram este sábado o cabeça de cartaz de mais um dia da edição de 2022 do Rock in Rio Brasil, no Rio de Janeiro.

De acordo com o portal “Globo”, a banda “distribuiu pulseiras que mudavam de cor e piscavam no ritmo da música. Chris Martin repetiu 'Viva la vida' e 'Sky full of stars', tocou 'Mas que Nada' [de Jorge Ben Jor] e cantou 'Magic' em português”.

Foi grande a preparação, diz o “Globo”. “A banda, conhecida por performances grandiosas, mandou distribuir 100 mil pulseiras com inteligência artificial ao público e encomendou alterações no Palco Mundo, que ganhou novos refletores e canhões de luz”. Ninguém parecia mais feliz do que Chris Martin, sublinha a reportagem o site brasileiro: “o vocalista agradeceu até pela chuva”.

“Obrigado por estarem aqui na chuva connosco, cantando tão lindamente. Obrigado por superarem o trânsito, a covid, a chuva, o preço dos bilhetes, as filas e todas as agruras que tiveram que superar para chegarem cá. Estamos tão felizes”, declarou Martin, numa mensagem emotiva. Veja os vídeos da noite e o alinhamento:

Alinhamento:



Higher Power

Adventure of a Lifetime

Paradise

Viva la Vida

Viva la Vida (2ª vez)

The Scientist

("Mas Que Nada" intro)

Yellow

Sunrise

People of the Pride

Clocks

Infinity Sign

Something Just Like This

Midnight

My Universe

A Sky Full of Stars

Magic

Happy Birthday to You (versão de Mildred J. Hill & Patty Hill, pelo 45º aniversário de Jonny Buckland's)

Humankind

Fix You

Biutyful