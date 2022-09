Capicua: “Na adolescência ganhei o espírito de independência e ‘do it yourself’ que é muito do hip-hop e do punk”

Convidada do Posto Emissor desta semana, Capicua falou sobre a forma como a militância na comunidade hip-hop dos anos 90, no Porto, moldou a sua música e a sua independência.

“Sentia que fazia parte de uma tribo, de uma comunidade, e tínhamos um espírito underground que fazia com que não interessasse que as outras pessoas gostassem ou não do que estávamos a fazer. Foi muito importante para depois conseguir fazer uma carreira mais profissional na música, com esse espírito de independência e do do it yourself, que é muito do hip-hop e do punk”, recorda Ana Fernandes, verdadeiro nome da rapper e escritora, que recentemente lançou o livro de crónicas “Aquário”.

