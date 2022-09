Vem aí uma reedição de “Revolver”, dos Beatles. E está cheia de coisas boas

Vai ser lançada uma nova reedição de “Revolver”, disco de 1966 dos Beatles. com uma nova remistura, cortesia de Giles Martin, filho do produtor George Martin - tal como sucedera, em anos anteriores, com “Let It Be”, “White Album” e “Abbey Road”.

“O ‘Revolver' é um álbum onde podes escutar cada uma das canções [individualmente] e dizer ‘ah, então é este o rumo que irão tomar a seguir’. E de todas essas vezes estarias errado”, afirmou Martin à “Rolling Stone”.

O novo “Revolver” irá conter uma versão bem mais melancólica do clássico ‘Yellow Submarine’, tocada por John Lennon em guitarra acústica, bem como com uma versão de ‘Eleanor Rigby’, com um discurso de George Martin.

A reedição estará disponível a partir do dia 28 de outubro e será composta, ao todo, por 63 faixas divididas por cinco CDs, quatro LPs e um EP de sete polegadas. Incluirá ainda um livro de 100 páginas, com fotografias e textos de Paul McCartney, Klaus Voormann, Kevin Howlett e Questlove.