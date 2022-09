Sex Pistols reagem à morte da Rainha Isabel II. À sua maneira

Os membros dos Sex Pistols assinalaram a morte da rainha Isabel II, com publicações individuais nas redes sociais.

John Lydon partilhou a icónica capa de ‘God Save the Queen’, canção anti-monarquia editada pelos Sex Pistols em 1977, com a mensagem “descanse em paz”.

O guitarrista Steve Jones fez o mesmo, mas deixou a questão aos seus seguidores: “como se sentem?”.

O baixista Glen Matlock preferiu dar as boas-vindas ao novo rei de Inglaterra, Carlos III, com um trocadilho com um dos versos de ‘God Save the Queen’.