Rosalía lança versão 'deluxe' de “Motomami”. Em novembro regressa a Portugal

Rosalía lançou esta sexta-feira uma edição deluxe de “Motomami”, o seu novo álbum.



Intitulado “Motomami+”, esta edição conta com oito temas novos, entre eles uma remistura de ‘Candy’ e uma gravação ao vivo de ‘La Fama’.



Recorde-se que Rosalía irá regressar a Portugal em novembro, atuando em Braga e Lisboa a 25 e 27 desse mês, respetivamente.

Veja a nova capa e o alinhamento de “Motomami+”:

01. SAOKO

02. CANDY

03. LA FAMA (feat. The Weeknd)

04. BULERÍAS

05. CHICKEN TERIYAKI

06. HENTAI

07. BIZCOCHITO

08. G3 N15

09. MOTOMAMI

10. DIABLO

11. DELIRIO DE GRANDEZA

12. CUUUUuuuuuute

13. Abcdefg

14. LA COMBI VERSACE (feat. Tokischa)

15. COMO UN G

16. Thank Yu 🙂

17. DESPECHÁ

18. CANDY (Remix) c/ Chencho Corleone

19. LA FAMA (Live @ Palau Sant Jordi)

20. AISLAMIENTO

21. LA KILIÉ

22. LAX

23. CHIRI

24. SAKURA