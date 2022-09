“Durante toda a minha vida, Isabel II esteve sempre lá”: as reações do mundo da música à morte da rainha de Inglaterra

São várias as celebridades que prestaram a sua homenagem a Isabel II, falecida esta quinta-feira.

A rainha britânica estava no trono desde 1952, tendo falecido aos 96 anos de idade.

Ao longo do seu reinado, Isabel II condecorou várias figuras do mundo do entretenimento, como Mick Jagger, Elton John ou Paul McCartney, todos eles nomeados cavaleiros.

“Estou desolado com a notícia da morte de Sua Majestade”, escreveu Elton John. “Ela era uma presença inspiradora, e liderou o país em alguns dos nossos melhores e piores momentos com graciosidade, decência e uma genuína preocupação”. “A rainha Isabel II foi uma parte muito importante da minha vida desde a minha infância até hoje, e lamentarei a sua perda”.

“Durante toda a minha vida, Isabel II esteve sempre lá. Na minha infância, lembro-me de ver momentos do seu casamento na televisão”, escreveu Mick Jagger.

Para além do vocalista dos Rolling Stones, Liam Gallagher, Ozzy Osbourne e Yoko Ono, bem como outras figuras do entretenimento também emitiram as suas notas de pesar pela morte de Isabel II, nas redes sociais. Veja algumas reações: