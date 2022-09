A longa recuperação de Eminem após sofrer uma overdose: “Tive que reaprender a fazer rap”

Eminem abordou a sobredose acidental de drogas que sofreu em 2007, num novo episódio do podcast “Paul Pod”, de Paul Rosenberg, o seu agente.

O rapper admitiu que o incidente o fez temer pela sua carreira. “Tive que reaprender a fazer rap”, disse. “Tive que me relembrar de todo o processo, e levou bastante tempo para que o meu cérebro voltasse a funcionar”.

Sem drogas no seu organismo, Eminem afirmou ter-se sentido “muito feliz” durante as gravações de “Relapse”, álbum que lançou logo após a sobredose. “Foi o primeiro álbum que me diverti a gravar, em muito tempo”, confessou.

Porém, tudo podia ter sido diferente; durante essa conversa com o seu agente, Eminem recordou que este perguntou aos médicos se iria sofrer de “danos cerebrais” após a sobredose. “Fiquei muito preocupado”, admitiu Rosenberg.