35 mil bilhetes vendidos para Rammstein em Lisboa. Promotora diz que haverá mais bilhetes (e mais baratos) esta sexta-feira

Os Rammstein venderam 35 mil bilhetes para o seu concerto no Estádio da Luz, em Lisboa, a 26 de junho do próximo ano. O número é avançado pela promotora do concerto, Prime Artists, que afirma que a lotação está “praticamente esgotada” um dia após a abertura das bilheteiras.

Bilhetes para o terceiro balcão do Estádio da Luz serão postos à venda às 19h00 desta sexta-feira. Serão os bilhetes mais baratos para o concerto, custando 70 euros. Ainda há bilhetes para a zona de relvado, ao preço de 75 euros. Bancadas e ‘golden circle’ estão esgotados.

A promotora faz saber que a compra de bilhetes está limitada a seis entradas por pessoa, e que as mesmas são personalizadas, ou seja, cada bilhete está vinculado à pessoa nomeada na entrada.