12 camarins, 250 toalhas e... rosas: os pedidos dos Guns N’ Roses no Rock in Rio Brasil

Os Guns N’ Roses atuam esta quinta-feira no Rock in Rio Brasil, no Rio de Janeiro, e segundo informação avançada pelo site da “Globo” pediram 12 camarins, 250 toalhas, rosas vermelhas e brancas e dois massagistas. “É um artista que, de repente, entra no palco, não entra. É uma coisa um pouco complicada para fazer a gestão”, explicou à publicação Ingrid Berger, coordenadora de backstage e responsável pelos camarins do palco principal do festival, explicando que Axl Rose, vocalista da banda norte-americana, é um dos artistas que dá mais trabalho.

“Eu nunca sei o que vai acontecer. Então, fico sempre com um pé atrás”, acrescentou ainda a responsável. Além dos Guns N’ Roses, sobem ao palco neste dia de arranque do segundo fim de semana do Rock in Rio Brasil os italianos Måneskin e os Offspring. “Não sei como eles são pessoalmente no camarim, mas pelos vídeos que a gente vê são meio louquinhos”, diz Berger sobre a banda italiana, “mas assim louquinhos-saudáveis, porque na lista deles não aparece nada de absurdo nem rock and roll”.

Entre outros pedidos, a coordenadora de backstage diz ainda que os Green Day, que atuam sexta-feira, exigiram que ninguém fumasse perto dos elementos da banda e Dua Lipa, que sobe ao palco no domingo, pediu uma mesa de pingue-pongue. No geral, Berger diz que a lista mudou muito nos últimos anos, havendo mais pedidos de comida vegetariana: “se voltarmos aos anos 80, era muito rock and roll. Tinha muitos pedidos de junk food, hambúrgueres e muitas bebidas alcoólicas. Eram outros tempos, mais loucos”.