Agir: “Já nascemos com liberdade, portanto achamos que a ditadura é coisa do passado. Mas o tempo não evoluiu só por dá cá aquela palha”

Agir falou no Posto Emissor, o podcast da BLITZ, sobre as ameaças à liberdade conquistada no 25 de abril, defendendo que “nós já nascemos em liberdade, portanto achamos que [a ditadura] é coisa do passado e é quase impensável aquilo acontecer outra vez”.

“São coisas que não nos foram dadas, mas conquistadas”, acrescenta o músico, “[dizem:] ‘isto é o tempo a evoluir’. Não, isto não foi o tempo a evoluir. O tempo não evoluiu só por dá cá aquela palha. Alguém teve que lutar por isto e temos de continuar a lutar para que, no mínimo, se mantenha”.

Agir edita esta semana o novo álbum, “Cantar Carneiros”, composto por canções nascidas das suas “insónias crónicas”.