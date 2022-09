“Dino, amigo, o povo está contigo”: os vídeos de Dino D’Santiago na Festa do Avante

Dino D'Santiago não escondeu a emoção por ter atuado na edição deste ano da Festa do Avante, nas redes sociais.

Durante a atuação, o músico foi bastante acarinhado pelos presentes, que entoaram cânticos de “Dino, amigo, o povo está contigo”.

“Nunca esquecerei este dia”, escreveu, mencionando ainda um diálogo que teve com o pai, antes de atuar na Festa do Avante: “Compreendo o teu medo, mas eu não vou à Festa do Avante. Eu sou o Avante”.

Após o espetáculo, Dino D'Santiago afirmou que “infelizmente, o medo é o grande controlador da humanidade, e o facto de muitas vezes não sabermos quem somos de verdade e sermos tantas vezes o reflexo daquilo que os outros projetam em nós, a nossa cobardia, às vezes, é a máscara perfeita para aqueles que querem silenciar as nossas vozes”.

Recorde-se que Dino D'Santiago, à semelhança dos demais artistas que atuaram na Festa do Avante, foram alvo de críticas, devido à posição do PCP em relação à Guerra na Ucrânia.

Antes do evento, o músico escreveu, nas redes sociais: “parece que despertou finalmente a compaixão do privilegiado eurocêntrico que hoje prova o sabor do seu próprio veneno ‘ocidental’. Onde estão quando a fome grita por socorro às crianças no Iémen?", questionou.