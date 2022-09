Violet, filha de Dave Grohl, canta dois clássicos de Jeff Buckley para homenagear Taylor Hawkins dos Foo Fighters

Violet Grohl, filha de Dave Grohl, marcou presença no concerto de homenagem a Taylor Hawkins, que se realizou este sábado no Estádio de Wembley, em Londres.

Violet entrou em palco após algumas palavras de Dave, que se referiu ao falecido baterista como “um musicólogo”. “Deu-me a conhecer tanta música”, disse.

“Mostrou-me álbuns que nunca tinha ouvido. Um deles foi o ‘Grace’, do Jeff Buckley, que é um clássico. Por isso, já que estamos a prestar homenagem à música de que ele gostava, vamos tocar algumas canções desse disco”.

Ao lado de Alain Johannes (Queens of the Stone Age), Jason Falkner, Chris Chaney (Jane's Addiction) e da sua própria filha, Grohl (que descreveu como “a única pessoa que conheço que consegue de facto cantar uma canção do Jeff Buckley”) interpretou então ‘Last Goodbye’ e ‘Grace’. Veja um vídeo da atuação: