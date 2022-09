Dave Grohl em lágrimas no concerto de homenagem a Taylor Hawkins

Dave Grohl comoveu-se no primeiro concerto de homenagem a Taylor Hawkins, baterista dos Foo Fighters, este sábado, no Estádio de Wembley, em Londres.

Num concerto que contou com vários pesos-pesados da música e momentos inéditos - a filha de Grohl, Violet, cantou Jeff Buckley; os Them Crooked Vultures reuniram-se; Shane, filho de Taylor Hawkins, juntou-se aos Foo Fighters na bateria; Paul McCartney fez uma aparição surpresa -, Dave Grohl teve de interromper ‘Times Like These’, um dos maiores sucessos da banda, para limpar as lágrimas.

Veja o vídeo: