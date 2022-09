Tudo sobre o tributo a Taylor Hawkins dos Foo Fighters, hoje em Londres: quem participa, o possível inédito e o link para ver

Realiza-se este sábado o primeiro concerto de tributo a Taylor Hawkins, baterista dos Foo Fighters falecido em fevereiro deste ano.

O concerto terá lugar no Estádio de Wembley, em Londres, e contará não só com os restantes elementos dos Foo Fighters como com várias estrelas internacionais.

Entre os artistas confirmados estão Travis Barker (blink-182), Nandi Bushell, Martin Chambers (Pretenders), Chris Chaney (Jane's Addiction), Chevy Metal, Stewart Copeland (Police), Josh Freese, Liam Gallagher, James Gang, Violet Grohl (filha de Dave Grohl), Omar Hakim, Justin Hawkins (The Darkness), Shane Hawkins (The Darkness), Joshua Homme (Queens of the Stone Age), Chrissie Hynde (Pretenders), Alain Johannes, Brian Johnson (AC/DC), John Paul Jones (Led Zeppelin), KESHA, Greg Kurstin, Geddy Lee (Rush), Alex Lifeson (Rush), Brian May (Queen), Krist Novoselic (Nirvana), Nile Rodgers (Chic), Mark Ronson, Luke Spiller (The Struts), Supergrass, Roger Taylor (Queen), Rufus Taylor (filho de Roger Taylor), Lars Ulrich (Metallica), Wolfgang Van Halen (Van Halen) e ainda os comediantes Dave Chappelle e Chris Rock.

Do alinhamento farão parte as canções que mais influenciaram o malogrado baterista, bem como alguns dos maiores clássicos dos Foo Fighters. Há também rumores de que a banda irá apresentar, ao vivo, uma canção nova, intitulada ‘Closing Time’.

O concerto será transmitido para todo o mundo através do canal de YouTube da MTV e poderá vê-lo em baixo ou através deste link. A transmissão terá início pelas 16h30, hora de Portugal continental.

As receitas obtidas com a venda dos bilhetes será entregue a várias instituições de caridade, escolhidas pelos Foo Fighters e pela família de Taylor Hawkins.