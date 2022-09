MEO Kalorama regressa em 2023. E já há datas

O MEO Kalorama, festival que este sábado chega ao fim, com concertos de Nick Cave and the Bad Seeds, Ornatos Violeta ou Peaches, voltará a realizar-se em 2023.

Em comunicado de imprensa, foram reveladas as datas da segunda edição do festival, que acontece no Parque da Bela Vista, em Lisboa. Em 2023, o MEO Kalorama terá lugar a 31 de agosto e 1 e 2 de setembro.

Na sua primeira edição, o festival teve concertos de Kraftwerk, Chemical Brothers, Arctic Monkeys, Róisín Murphy e Legendary Tigerman, entre muitos outros.