Há mudanças de horários no último dia de MEO Kalorama

No último dia de MEO Kalorama, festival que acontece no Parque da Bela Vista, em Lisboa, foram anunciadas duas alterações nos horários. Os Club Makumba, que iriam tocar às 20h, passaram para a 1h, no Palco Futura. Já os Meute, que deveriam tocar à 1h, no mesmo palco, passaram para as 20h.

Veja aqui os horários atualizados:

Palco MEO

00h45 Disclosure

21h00 Nick Cave & The Bad Seeds

19h00 Ornatos Violeta

17h00 Tiago Bettencourt

Palco Colina

23h15 Chet Faker

20h00 Peaches

18h00 Moullinex

16h00 Curadoria Chelas É o Sítio

Palco Futura

01h00 Club Makumba

23h15 Zaz

20h00 Meute

18h00 Grand Pulsar