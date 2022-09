Já decorre a homenagem a Taylor Hawkins, no Estádio de Wembley, em Londres. A abertura coube aos Foo Fighters que, com Dave Grohl visivelmente emocionado, na bateria, tocaram ‘Rock ’n' Roll Star' e ‘Live Forever’, dos Oasis, com Liam Gallagher na voz.

Veja aqui: