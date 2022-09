Agir: “Dificilmente iria à Festa do Avante, até porque até agora nunca aconteceu”

No fim de semana em que Agir, convidado desta semana do podcast Posto Emissor, atuou no Festival F, em Faro, decorre igualmente a Festa do Avante, no Seixal. Questionado sobre se teria aceitado o convite para atuar este ano no evento promovido pelo Partido Comunista Português, o cantor disse: “dificilmente iria, até porque até agora nunca aconteceu”.

“Quando chega à parte do ‘tenho que por comida na mesa’ deixo de criticar seja o que for. Não sei se é o caso das pessoas que decidiram ir este ano, elas saberão melhor do que eu”, acrescenta ainda o cantor, reagindo às críticas apontadas aos artistas que aceitaram atuar na Festa do Avante depois de o PCP ter sido o único partido português com assento parlamentar que não condenou a invasão militar da Ucrânia ordenada pelo Presidente da Rússia, Vladimir Putin.

Ouça a partir dos 58 minutos e 57 segundos.