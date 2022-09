Festival MEO Kalorama: já não há bilhetes para ver Arctic Monkeys

O festival MEO Kalorama, que esta quinta-feira teve início no Parque da Bela Vista, em Lisboa, anunciou que estão esgotados os bilhetes diários para esta sexta-feira, dia em que atuam os britânicos Arctic Monkeys, bem como os passes de 3 dias. Ainda há, portanto, bilhetes diários para o dia derradeiro, encabeçado por Nick Cave & The Bad Seeds.

Veja aqui o cartaz de sexta e sábado:

2 de setembro



Palco MEO

23h00 Arctic Monkeys

20h45 Blossoms

19h00 The Legendary Tigerman

17h00 The Lathums



Palco Colina

00h45 Bonobo

21h45 Róisín Murphy

20h00 Jessie Ware

18h00 Golden Slumbers

16h00 Curadoria Chelas É o Sítio



Palco Futura

01h00 Bruno Pernadas

22h00 You Can’t Win, Charlie Brown

20h00 Alice Phoebe Lou

18h00 Crawlers



3 de setembro



Palco MEO

00h45 Disclosure

21h00 Nick Cave & The Bad Seeds

19h00 Ornatos Violeta

17h00 Tiago Bettencourt



Palco Colina

23h15 Chet Faker

20h00 Peaches

18h00 Moullinex

16h00 Curadoria Chelas É o Sítio



Palco Futura

01h00 Meute

23h15 Zaz

20h00 Club Makumba

18h00 Grand Pulsar