Björk: a capa, o alinhamento e a data de edição de “Fossora”, o novo álbum

Björk revelou a capa e o alinhamento de “Fossora”, o seu novo álbum, que será lançado no dia 30 de setembro.

No Instagram, a artista islandesa revelou ainda o processo criativo que levou a “Fossora”, escrevendo que “todos os [meus] álbuns começam com um sentimento que tento transformar em som”. “Desta vez, o sentimento foi o de aterrar e enterrar os meus pés no chão”, continuou. “Fossora”, explicou, “é uma palavra inventada, que é o feminino de fossore (”escavador").

Em entrevista ao jornal britânico “The Guardian”, Björk afirmou que a sonoridade do disco pode ser descrita como “techno biológico”. No álbum colaboram os Gabber Modus Operandi, Serpentwithfeet e os seus filhos, Sindri e Ísadóra.

Veja aqui a capa e o alinhamento do álbum:

01. Atopos

02. Ovule

03. Mycelia

04. Sorrowful Soil

05. Ancestress

06. Fagurt Er í Fjörðum

07. Victimhood

08. Allow

09. Fungal City

10. Trölla-Gabba

11. Freefall

12. Fossora