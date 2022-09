Os Arctic Monkeys deverão tocar várias canções novas em Portugal

Os Arctic Monkeys deverão estrear no MEO Kalorama canções do álbum “The Car”, com edição prevista para 21 de outubro. Até agora, a banda de Alex Turner tocou apenas ‘I Ain't Quite Where I Think I Am' na presente digressão europeia.

A BLITZ sabe que o número de novos temas a interpretar no Parque da Bela Vista, esta sexta-feira, poderá ascender a cinco. Recorde-se que os Arctic Monkeys lançaram esta semana o novo single, ‘There’d Better Be A Mirrorball’, tema que dá início ao disco.

Antes da atuação em Lisboa, o grupo formado em Sheffield há 20 anos atua no festival Cala Mijas, que tem lugar esta quinta-feira na cidade espanhola de Málaga e é promovido pela Last Tour, também envolvida na organização do MEO Kalorama.