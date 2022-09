King Gizzard & The Lizard Wizard vão lançar mais três álbuns no próximo mês

Os King Gizzard & The Lizard Wizard anunciaram o lançamento de mais três álbuns de estúdio, em outubro.

Em pouco mais de dez anos de carreira, a banda australiana já editou 20 álbuns de estúdio, dois deles este ano, “Made in Timeland” e “Omnium Gatherum”.

Nas redes sociais, os King Gizzard & The Lizard Wizard partilharam uma fotografia do frontman Stu Mackenzie, do teclista Kenny Ambrose-Smith e do baterista Michael Cavanaugh a segurar em três discos de vinil, com as capas censuradas.

“Estamos muito entusiasmados por vos mostrar [estes discos]”, pode ler-se na legenda.

Os King Gizzard & The Lizard Wizard cancelaram recentemente a sua nova digressão, devido a problemas de saúde de Stu Mackenzie. A banda iria atuar na edição deste ano do festival de Paredes de Coura.