Hotel despede empregada que filmou os Guns N' Roses em Manaus, no Brasil

A visita dos Guns N' Roses à Amazónia, para um concerto em Manaus, esta quinta-feira, ficou marcada por um episódio inesperado.

No hotel onde a banda ficou hospedada, uma funcionária filmou a banda acenando aos fãs, de uma varanda, e Axl Rose circulando pelo edifício. De seu nome Tairine, a funcionária publicou os vídeos nas suas redes sociais e acabaria por ser despedida.

Numa nota enviada ao jornal “A Crítica”, a assessoria de comunicação do hotel de luxo explica que, “para hospedar a banda Guns N' Roses, firmou um contrato com a produtora dos [concertos] no Brasil, que previa o respeito à privacidade dos músicos. Toda a equipa do hotel foi instruída a não tirar fotos ou fazer vídeos”.

Quando fez o vídeo, Tairine disse boa noite a Axl, partilhando com os seus seguidores: “Good Night! Senhor, obrigado, senhor! Perfeito! Jesus amado do céu. Obrigado, Deus por esse momento. Eu posso morrer agora”.



Depois de ser despedida, a jovem, que é fã dos Guns N' Roses, justificou-se: “Eu agi por impulso, pela emoção. Não fui louca, não pedi autógrafo, não desmaiei. Eu amo esses caras, só queria que vocês sentissem um pouco da emoção que eu tava sentindo lá dentro. Quando a gente imaginou que o Guns N’ Roses ia estar na nossa terra? Nunca! Tem gente que não viveu pra ver isso.”

No Brasil, os Guns N' Roses darão seis concertos: em Manaus, Recife, Rio de Janeiro (no Rock In Rio), Goiânia, Belo Horizonte, Ribeirão Preto



Além do concerto numa arena de Manaus, os Guns N' Roses darão vários concertos no Brasil este mês, incluindo um no Rock in Rio, no Rio de Janeiro, a 8 de setembro.