Gorillaz anunciam novo álbum e mostram canção com os Tame Impala

Os Gorillaz anunciaram o lançamento de um novo álbum, “Cracker Island”.

O disco, o sucessor de “Song Machine” (2020) e o oitavo da banda virtual, tem data de edição marcada para o dia 24 de fevereiro de 2023.

Juntamente com o anúncio do lançamento de “Cracker Island”, os Gorillaz disponibilizaram para escuta um novo single, ‘New Gold’, com a colaboração dos Tame Impala e Bootie Brown.

No álbum participarão ainda nomes como Thundercat, Bad Bunny, Stevie Nicks e Beck. “Cracker Island” foi gravado entre Londres e Los Angeles e conta com a produção de Greg Kurstin, Remi Kabaka Jr. e dos próprios Gorillaz.

Confira o alinhamento e ouça ‘New Gold’:

01 Cracker Island [c/ Thundercat]

02 Oil [c/ Stevie Nicks]

03 The Tired Influencer

04 Tarantula

05 Silent Running [c/ Adeleye Omotayo]

06 New Gold [c/ Tame Impala e Bootie Brown]

07 Baby Queen

08 Tormenta [c/ Bad Bunny]

09 Skinny Ape

10 Possession Island [c/ Beck]