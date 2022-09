Atuação de 2manydjs e Tiga no festival MEO Kalorama termina após poucos minutos

O espetáculo dos belgas 2manydjs com o canadiano Tiga no festival MEO Kalorama, esta sexta-feira, no Parque da Bela Vista, em Lisboa, terminou minutos depois de ter começado, cerca das 22h10.

A organização do festival, a cargo da promotora portuguesa House of Fun e da espanhola Last Tour, enviou esta breve nota à imprensa: “devido a conflitos de som entre os palcos MEO e Colina, fomos obrigados a interromper a atuação dos 2manydjs b2b Tiga. Pedimos desculpa pelo inconveniente e prometemos tê-los na próxima edição". Contactada pela BLITZ, a promotora nacional nada mais acrescentou.

À hora de início da atuação 'back to back' dos 2manydjs e Tiga no palco MEO, o maior do festival, os Kraftwerk atuavam no palco Colina, algumas dezenas de metros adiante.