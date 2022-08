Acusada de transfobia, J.K. Rowling escreve livro sobre mulher perseguida por ser transfóbica

O novo livro de J.K. Rowling, que nos últimos anos tem proferido declarações consideradas transfóbicas, tem como protagonista uma mulher que é perseguida por ser considerada transfóbica. “The Ink Black Heart”, publicado esta semana pela autora inglesa sob o pseudónimo Robert Galbraith, é a mais recente obra da série de policiais intitulada “Cormoran Strike”.

A protagonista do livro, Edie Ledwell, é uma criadora de banda desenhada que vê os seus fãs virarem-se contra si por considerarem que algum do seu conteúdo é transfóbico e racista, chegando mesmo a receber ameaças de morte. Rowling, contudo, defende, numa mensagem partilhada no seu site oficial, que a personagem não é inspirada na sua experiência pessoal.

“Quero ser muito clara e dizer que não escrevi este livro como resposta a algo que tenha acontecido comigo”, explica, antes de revelar que a história foi escrita antes da polémica em que se viu envolvida depois de mostrar publicamente o seu apoio a uma investigadora que foi despedida por ser transfóbica.

Recorde-se que vários atores ligados aos filmes de “Harry Potter” se distanciaram das declarações proferidas por Rowling nos últimos anos, tendo a autora chegado a bloquear o colega autor Stephen King no Twitter por este ter defendido que “mulheres trans são mulheres”, algo que irá contra aquilo em que Rowling acredita.