O Festival Para Gente Sentada irá regressar ao Theatro Circo, em Braga, entre os dias 30 de setembro e 1 de outubro.

A 30 de setembro atuam Caio (no Pequeno Auditório), Helado Negro e Ghostly Kisses; a 1 de outubro, Valter Lobo (no Pequeno Auditório), Villagers e Sean Riley com Legendary Tigerman.

Esta será a 19ª edição do festival, organizado pela promotora Ritmos. Os bilhetes serão colocados à venda em breve.