Os Slipknot divulgaram o videoclip para 'Yen', novo avanço para o seu próximo álbum, "The End, So Far".

O vídeo, realizado por Shawn "Clown" Crahan, mistura imagens góticas e psicadélicas em sete minutos de um verdadeiro pesadelo - e conta, a dada altura, com o rosto de Corey Taylor, sem máscara. A última vez que tal aconteceu foi em 'Snuff', de 2008.

"The End, So Far" será lançado a 30 de setembro. Veja o vídeo de 'Yen':