Pink Floyd preparam-se para vender todo o seu catálogo musical. Negócio avaliado em 471 milhões de euros

Os Pink Floyd estarão prestes a vender todo o seu catálogo musical, num negócio que foi avaliado em 471 milhões de euros.

De acordo com o jornal "The Times", este foi o valor pedido pelo grupo por toda a sua obra. Entre os potenciais compradores está o grupo Blackstone e as editoras Sony, Warner e BMG.

Já este ano, os Pink Floyd - sem Roger Waters - reuniram-se para gravar 'Hey, Hey, Rise Up!', tema que serviu para angariar fundos para organizações de apoio ao povo ucraniano.

Caso se confirme a venda de todo o seu catálogo, os Pink Floyd irão juntar-se a um grupo de artistas que conta com os nomes de Bob Dylan, Bruce Springsteen, Neil Young, Sting ou Tina Turner.