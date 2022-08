Coldplay em Coimbra: ASAE pode confiscar bilhetes comprados no mercado secundário

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) afirma estar atenta à venda de bilhetes para os concertos dos Coldplay no mercado secundário e vai denunciar ao Ministério Público os sites que vendam bilhetes por um preço superior ao definido pelo promotor dos espetáculos, a Everything Is New.

Pedro Portugal Gaspar, inspetor-geral da ASAE, alerta para o crime de especulação que esta prática configura e refere que os bilhetes adquiridos por este meio podem ser confiscados pelas autoridade. Em declarações ao "Jornal de Notícias", Gaspar garante que a ASAE irá "fazer uma nova queixa relativamente aos bilhetes para os Coldplay", existindo "vários inquéritos a decorrer". Referindo-se especificamente à Viagogo, acrescenta que a empresa, fundada em Londres em 2006 e detida pela norte-americana Stubhub, já foi alvo de várias denúncias ao Ministério Público, mas o seu encerramento tem sido inviabilizado pelo facto de estar sediada fora da União Europeia.

Este sábado, verifica-se que o preço mínimo de um bilhete para relvado na Viagogo cifra-se em 350 euros. O mesmo bilhete foi comprado originalmente a 85 euros.