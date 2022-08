“Can You See Me?”, novo álbum de MARO, saiu hoje. E traz colaboração com o ídolo Milton Nascimento

MARO editou hoje o seu novo álbum, intitulado "Can You See Me?". Composto por 14 canções, o novo longa-duração traz consigo um tema em colaboração com o músico brasileiro Milton Nascimento, um dos grandes ídolos da artista que representou Portugal na Eurovisão, em maio passado.

Segundo informações partilhadas pela artista nas suas páginas oficiais, “Can You See Me?" foi é o resultado do trabalho que desenvolveu nos últimos dois anos e conta com produção do músico John Blanda, com quem escreveu ‘Saudade, Saudade’, a canção que levou à Eurovisão.

Além de ‘We've Been Loving in Silence’ ou ‘Am I Not Enough for Now?’, previamente divulgadas, o disco traz consigo a canção ‘Juro que Vi Flores’, escrita por MARO e interpretada em dueto com Nascimento.

Em 2018, em entrevista à “Agência Lusa”, a artista tinha revelado que deve ao músico brasileiro a vontade de ser artista: “Ele é das razões mais óbvias pelas quais estou a cantar”.

A artista tem agendada uma digressão pelos Estados Unidos e Canadá no mês de setembro.

