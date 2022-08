Britney Spears está de volta. ‘Hold Me Closer’ é o novo dueto com Elton John

Britney Spears está de volta à música com um dueto com Elton John divulgado esta sexta-feira. 'Hold Me Closer' junta numa mesma canção excertos de três clássicos do músico britânico: 'Tiny Dancer', 'The One' e 'Don't Go Breaking My Heart' com uma base de batida eletrónica.

Esta é a primeira vez que a voz de Spears se ouve numa canção desde que editou o álbum "Glory" em 2016. Antes de a cantora se libertar da tutela do pai, no final do ano passado, chegou a estar em dúvida se algum dia regressaria à música.

"OK. Aqui está a minha primeira canção em seis anos", partilhou a cantora no Twitter, "é muito fixe estar a cantar com um homem que é um clássico dos nossos tempos. Estou meio deslumbrada... Significa muito para mim".

Também Elton John já falou sobre a colaboração: "Ela cantou maravilhosamente", disse o músico em entrevista ao jornal "The Guardian", "toda a gente me dizia que ela já não conseguia cantar, mas eu respondia: 'ela era brilhante quando começou, portanto penso que ainda consegue'. E conseguiu. Fiquei muito entusiasmado com o que ela fez".