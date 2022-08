Os Killers deram início a uma nova digressão pela América do Norte, que conta com Johnny Marr como artista de abertura.

Em Vancouver (Canadá) e Seattle (EUA), no passado fim de semana, o guitarrista juntou-se aos Killers para relembrar a sua banda de sempre, os Smiths.

Entre as canções que interpretou com Brandon Flowers e companhia contam-se 'Stop Me If You Think You've Heard This One Before', 'There Is a Light That Never Goes Out' e 'What She Said'. Veja os vídeos: