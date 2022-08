Mick Jagger dos Rolling Stones foi ver um concerto dos Coldplay e não se conteve

Mick Jagger partilhou um vídeo do concerto dos Coldplay no Estádio de Wembley (Inglaterra), no passado domingo.

O vocalista dos Rolling Stones ironizou com o facto de estar a ver um concerto na sua folga, utilizando uma expressão da língua inglesa: "a busman's holiday", que pode ser livremente traduzido para "férias de motorista", e que significa fazer-se o mesmo nos tempos livres que o que se faz no trabalho.

Apesar disso, Jagger garantiu ter-se "divertido imenso", com o vídeo a mostrá-lo a abanar os braços durante 'Fix You'. Veja: