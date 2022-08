The Weeknd é a estrela de uma nova série da HBO. Veja o teaser de "The Idol"

Foi divulgado um novo teaser para "The Idol", série criada por The Weeknd e Sam Levinson ("Euphoria").

A série conta ainda com The Weeknd num dos papéis principais, interpretando um guru de autoajuda numa relação amorosa com uma estrela pop em ascensão, papel entregue a Lily-Rose Depp, filha de Johnny Depp e Vanessa Paradis.

Confirmadas estão, também, as presenças de nomes como Troye Sivan, Kim Jennie (BLACKPINK) e Moses Sumney. Do elenco fazem parte Dan Levy, Eli Roth, Hank Azaria e Mike Dean.

Veja o teaser: