Assaltante de Kim Kardashian planeou roubo durante 2 anos com ajuda de posts no Snapchat. “Ela deitava dinheiro fora. Não me sinto culpado”

Um dos homens que assaltaram Kim Kardashian num quarto de hotel em Paris em 2016, Yunis Abbas, de 67 anos, revelou em entrevista à Vice que o roubo foi planeado ao longo de dois anos com base nas publicações da estrela de reality shows e ex-mulher de Kanye West em redes sociais como o Snapchat. “Fui à internet e vi as joias dela. Vi o anel dela. Vi que ela o mostrava em todo o lado”, explica o homem, “soubemos dessa informação pelas redes sociais”.

“Vi-a num episódio daquele programa ‘Keeping Up with the Kardashians’ a atirar um diamante para a piscina e pensei ‘Ela tem muito dinheiro. Esta senhora nem quer saber”, acrescenta ainda o homem, um dos 12 acusados pelo crime, que chegou a estar preso durante 22 meses mas acabou por ser libertado devido a problemas de saúde.

Kardashian estava na capital francesa para a Semana da Moda e terá partilhado imagens em tempo real nas quais se mostrou sozinha no quarto de hotel, o que levou os assaltantes a perceber qual o melhor momento para atacar. Questionado sobre se se sente culpado, Abbas responde: “como ela deitava dinheiro fora, fui lá aproveitá-lo. Culpado? Não, não quero saber. Mas claro que ela deve ter ficado traumatizada. Não tenho dúvidas disso”.

Os assaltantes, um grupo de homens entre os 60 e os 70 anos, algemaram Kardashian, tapando-lhe a boca e os olhos, antes de sair do hotel com joias avaliadas em 10 milhões de euros. Terão conseguido fugir porque a assistente de Kardashian se enganou no número de urgência. “A secretária da Srª Kardashian pediu ajuda, mas ligou para o 911 dos Estados Unidos”, revela ainda o assaltante, “isso fez com que perdessem muito tempo. Quando nós saímos, havia um grupo de polícias na rua que não sabia acerca do assalto”.