“A Anitta faz o que as bandas de rock deveriam estar a fazer”: os elogios de João Gordo dos Ratos de Porão

João Gordo vocalista da banda brasileira de punk hardcore Ratos de Porão, deixou elogios a Anitta, que disse ser um símbolo da resistência ao fascismo.

Em entrevista ao portal "UOL", o músico criticou o posicionamento de várias bandas rock, que se recusam a falar sobre questões políticas.

"Ela está lá [nos Estados Unidos] em primeiro lugar na Billboard, a bombardear e enfrentar os fascistas aqui [no Brasil]", disse.

"Ela faz o que as bandas rock deviam fazer, as bandas reacionárias. E há os isentos. Nesta altura do campeonato, se não tomas partido és de direita".

Para João Gordo, hoje em dia "é moda ser de extrema-direita". "O imbecil que dizia alarvidades no bar juntou uma malta e tornou-se presidente porque pensa como eles. A 'Farsa Nacionalista' era, à altura, uma música para os skinheads fascistas, e hoje em dia é para toda a gente", argumentou.