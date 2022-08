As 30 melhores canções de nu metal para a “Spin”

A revista "Spin" elaborou uma lista com aquelas que considera serem as 30 melhores canções de sempre do nu metal, género amado e odiado em partes exatas que foi popular sobretudo no final dos anos 90 e inícios do milénio.

Entre as escolhidas estão canções de bandas como os Mudvayne, Soulfly, Limp Bizkit, Disturbed ou Slipknot, com o primeiro lugar a pertencer a um dos grupos que ajudou a definir o nu metal: os Korn.

Confira aqui a lista:

30. Rage Against the Machine — 'Bulls on Parade'

29. Skrape — 'Waste'

28. Mudvayne — 'Dig'

27. Puddle of Mudd — 'Control'

26. Staind — 'Mudshovel'

25. Spineshank — 'New Disease'

24. Taproot — 'Poem'

23. KiTTiE — 'Brackish'

22. Soulfly — 'Bleed'

21. Sevendust — 'Black'

20. (Hed) Planet Earth — 'Bartender'

19. The Union Underground — 'Across The Nation'

18. Adema — 'Giving In'

17. Coal Chamber — 'Loco'

16. Static-X — 'Push It'

15. Saliva — 'Click Click Boom'

14. Deadsy — 'The Key to Gramercy Park'

13. Crazy Town — 'Butterfly'

12. Drowning Pool — 'Bodies'

11. Slipknot — 'Wait and Bleed'

10. Orgy — 'Stitches'

9. Powerman 5000 — 'When Worlds Collide'

8. P.O.D. — 'Boom'

7. Limp Bizkit — 'Break Stuff'

6. Disturbed — 'Down With the Sickness'

5. Linkin Park — 'In The End'

4. System of a Down — 'Chop Suey!'

3. Deftones — 'My Own Summer (Shove It)'

2. Papa Roach — 'Last Resort'

1. Korn — 'Freak on a Leash'