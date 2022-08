Vodafone Paredes de Coura já tem datas para 2023. Este ano recebeu 115 mil pessoas

O Vodafone Paredes de Coura irá realizar-se, em 2023, entre os dias 16 e 19 de agosto.

As datas foram anunciadas, este sábado, numa conferência de imprensa na qual se fez o balanço da edição que hoje chega ao final.

Para João Carvalho, diretor do Vodafone Paredes de Coura, a 28ª edição do festival foi a mais bem sucedida de sempre, quer em termos de concertos memoráveis, quer em termos de público. Pelos cinco dias de festival passaram, segundo a organização, 115 mil pessoas, e pelo evento Sobe à Vila, que leva concertos ao centro de Paredes de Coura, para ajudar o comércio local, 6 mil.

Também no campismo se bateu um recorde, diz João Carvalho, com 16 mil festivaleiros a acampar no parque do recinto.

Em 2023, o festival voltará a contar com o naming sponsoring da Vodafone.