Robert Plant: “Os Led Zeppelin já não me satisfazem”

Robert Plant deu uma entrevista ao jornal "LA Times", na qual afirmou não ter qualquer desejo de reunir uma vez mais os Led Zeppelin.

Questionado sobre a forma como a sua voz se foi alterando ao longo do tempo, Plant afirmou que "o falsete que fazia em 1968 levou-me ao colo até me cansar", até que decidiu mudar o seu estilo.

Porém, "há três anos toquei na Islândia, juntei a minha banda e disse-lhes que ia cantar a 'Immigrant Song'. Eles nunca a tinham tocado. Fizemo-lo, e zás - pensei, 'não sabia que ainda conseguia fazer isto'".

Mesmo com clássicos dos Led Zeppelin nos alinhamentos dos seus concertos, o vocalista não tem interesse em voltar a reunir-se com Jimmy Page e John Paul Jones para juntar novamente o grupo. "Voltar para a frente do palco para receber aplausos desmesurados... Não satisfaz o meu desejo de ser estimulado", explicou.