Diosa, reina, chula, bella! Ela chama-se Xenia Rubinos e levou teatro e exorcismo ao Vodafone Paredes de Coura

Mesclando singularmente R&B, jazz, rap e rumba com aparato teatral e, por vezes, quase operático, Xenia Rubinos surge em cena com um longo vestido prateado e presa no peito a uma longa faixa de tecido que o seu companheiro de palco (baterista e manipulador de laptop) puxa com firmeza.

Cedo se percebe que a norte-americana de 37 anos, filha de pais naturais de Porto Rico e Cuba, traz consigo um programa que se materializa numa atuação que se desenvolve como que cumprindo um 'libretto' de ópera, onde se alternam canções mais comedidas em sensual registo R&B (a voz de Rubinos é maleável ao ponto de, por vezes, atingir o bailar de Beyoncé) e temas mais livres onde a voz declamada ganha proeminência (o caso de 'Working All the Time'), em ping-pong sem regra entre o inglês e o castelhano. Pontualmente num cenário próximo do exorcismo, como na introdução a 'Sacude' (de "Una Rosa', de 2021, o seu segundo álbum), onde o refrão junta palavras certeiras: "Sacude, sacude y Dios que me ayude".

O ponto alto do espetáculo dá-se com 'Diosa', canção-panfleto de empoderamento feminino onde o coro manda replicar "Diosa, reina, chula, bella". Quando se espera que, neste fim de tarde courense, Xenia Rubinos possa agigantar-se, o início de um novo concerto no palco principal (dos franceses La Femme) leva a um êxodo súbito de público, desnudando a plateia. Pouco depois, é praticamente impossível ouvir com nitidez a música de Rubinos, tal a intromissão do som do concerto vizinho. Não acabou aí o espetáculo, mas terminou aí a história de Xenia Rubinos em Paredes de Coura 2022.