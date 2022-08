Os Red Hot Chili Peppers lançaram hoje um novo single, 'Tippa My Tongue'.

O tema, que mostra a sonoridade funk rock típica da banda norte-americana, constitui o primeiro avanço para "Return Of The Dream Canteen", novo álbum do grupo e o segundo que editam em 2022.

"Return Of The Dream Canteen", sucessor de "Unlimited Love", editado em abril, será produzido por Rick Rubin e estará disponível a partir do dia 14 de outubro. Ouça aqui 'Tippa My Tongue':