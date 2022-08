Kim Kardashian partilhou, no Instagram, um vídeo no qual aparece num carro com a sua filha mais velha, North West, cujo pai é o rapper Kanye West, e a sua sobrinha, Penelope Disick.

Ao começar a cantar 'Versace on the Floor', canção de Bruno Mars, pedindo a North e Penelope que a acompanhem, é visível o embaraço e desconforto que provoca na filha: "Mãe, por favor, apaga isso!", grita a criança de 9 anos.

O divertido vídeo pode ser visto aqui: