Björk confirma novo álbum. “Fossora” é inspirado no luto pela mãe e sai já no outono

Björk vai editar um novo álbum, intitulado “Fossora”, já este outono. Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, a artista islandesa revelou que o disco, que sucede a “Utopia”, de 2017, nasceu durante a pandemia e é inspirado por questões tão pessoais quanto a morte da mãe e a saída de casa da filha mais novo.

Além de incluir duas canções escritas por Björk para a mãe, a ativista ambiental Hildur Rúna Hauksdóttir, falecida em 2018, o novo disco conta também com um dueto com Serpentwithfeet, contribuições vocais dos filhos Sindri e Ísadóra e a colaboração de um sexteto de clarinetes.

Depois de descrever o disco anterior como “pacifista e idealista, com flautas e sintetizadores e pássaros”, a artista contrapõe: “vamos ver o que acontece quando entras nesta fantasia enquanto fazes coisas normais como encontrar-te com os teus amigos”.

“Desde os 16 anos que nunca tinha passado tanto tempo em casa. Sinto-me culpada por admitir isto, mas comia pudim de chocolate todos os dias”, assume Björk sobre o confinamento pandémico que a empurrou para o novo disco, “senti-me mais equilibrada e gostei muito disso”.

“Fossora” será o décimo álbum de estúdio em nome próprio de Björk. A artista surgiu recentemente nos ecrãs de cinema com uma participação especial no filme “O Homem do Norte”, protagonizado por Alexander Skarsgard e Nicole Kidman.