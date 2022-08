Anitta convidou a rapper norte-americana Missy Elliott para o seu novo single, 'Lobby'. O tema, com ritmo disco, vem acompanhado pelo seu respetivo vídeo, gravado num cenário de hotel de luxo.

O último álbum de Anitta, "Versions of Me", foi lançado em abril, e contou com a presença de nomes como Cardi B, Ty Dolla Sign ou Saweetie. Já Missy Elliott não edita um disco desde o EP "Iconology", de 2019.

Ouça aqui 'Lobby':