MEO Kalorama anuncia últimos nomes e horários de todos os concertos

Uma atuação conjunta de 2ManyDJs e Tiga no primeiro dia do festival é uma das últimas novidades no cartaz da primeira edição do MEO Kalorama, que se realiza no Parque da Bela Vista, em Lisboa, nos dias 1, 2 e 3 de setembro.

A distribuição de artistas pelos três palcos e os horários de todos os concertos foram também agora revelados - e podem ser consultados no final desta página. Outra das novidades é a Curadoria Chelas É o Sítio, que terá honras de abertura do palco Colina nos três dias, levando ao evento lisboeta vários artistas da comunidade local.

O passe geral para os três dias do festival, promovido pela House Of Fun e pela espanhola Last Tour, está à venda nos locais habituais por €145,00 e os bilhetes diários custam €61,00. Entre os nomes previamente confirmados, destacam-se Arctic Monkeys, Nick Cave & The Bad Seeds, Chemical Brothers, James Blake e Kraftwerk.

1 de setembro

Palco MEO

23h30 The Chemical Brothers

22h10 2ManyDJs + Tiga

21h00 Years & Years

19h00 James Blake

17h00 Rodrigo Leão

Palco Colina

01h00 Moderat

22h00 Kraftwerk

20h00 Bomba Estéreo

18h00 Xinobi (live)

16h00 Curadoria Chelas É o Sítio

Palco Futura

01h00 Marina Sena

22h00 Jake Shears

20h00 D’Alva

18h00 Fred

2 de setembro

Palco MEO

23h00 Arctic Monkeys

20h45 Blossoms

19h00 The Legendary Tigerman

17h00 The Lathums

Palco Colina

00h45 Bonobo

21h45 Róisín Murphy

20h00 Jessie Ware

18h00 Golden Slumbers

16h00 Curadoria Chelas É o Sítio

Palco Futura

01h00 Bruno Pernadas

22h00 You Can’t Win, Charlie Brown

20h00 Alice Phoebe Lou

18h00 Crawlers

3 de setembro

Palco MEO

00h45 Disclosure

21h00 Nick Cave & The Bad Seeds

19h00 Ornatos Violeta

17h00 Tiago Bettencourt

Palco Colina

23h15 Chet Faker

20h00 Peaches

18h00 Moullinex

16h00 Curadoria Chelas É o Sítio

Palco Futura

01h00 Meute

23h15 Zaz

20h00 Club Makumba

18h00 Grand Pulsar